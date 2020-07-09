Srebrenitsa kurbanları duâlarla uğurlandı

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995 yılında yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 9 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna’dan gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoy, Saraybosna’nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçerek 11 Temmuz’da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı’na yolcu edildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi cenazeleri taşıyan konvoy önce Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkililer ve Saraybosnalılar, cenazeleri taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti. AA

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