Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde patlamalar

Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 129 kişi öldü.
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Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi: Ölü sayısı 138'e yükseldi!
BBC'nin haberine göre, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana gelen altı patlamada en az 129 kişi öldü.
Yetkililer, patlamalarda 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
AA