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Sri Lanka'daki terör saldırlarına Türkiye'den ilk tepkiler

21 Nisan 2019, Pazar 12:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.

Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi: Ölü sayısı 138'e yükseldi!

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"Teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağız"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

'Terör saldırılarını lanetliyorum'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

 

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

 

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da bu sabah bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda sivilin ölmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

"Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemlerin bu yönüyle Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör eyleminden farkı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, otellerin hedef alınmasının, terörün ayrım gözetmeyen ve bu ülkenin turizmini baltalamayı hedefleyen çirkin yüzünü gösterdiğine işaret edilerek, "Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği, ilgili makamlar ile eş güdüm halinde araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Söz konusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Sri Lanka halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde davranmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Oktay: Masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün dini, dili, milleti olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum. Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

AA

Etiketler: sri lanka, terör saldırısı
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