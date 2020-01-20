Stratejik M4 karayolu kapatıldı

Suriye'deki M4 karayolu, ABD ve Rusya anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak kapandı.

Suriye'nin kuzeyinde, ülkenin doğusunu batısına bağlayan stratejik M4 karayolu, ABD ve Rus ordusu arasındaki ihtilaf nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapandı. ABD'nin, Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Malikiye ve Mabede beldeleri arasındaki Tel Fakhar köyü yakınlarında bir Rus konvoyunun geçişine izin vermemesi nedeniyle M4 kara yolu, geçişlere geçici olarak kapatıldı. Söz konusu yol, Haseke'nin Kamışlı ilçesi ile Tel Temr beldesi arasındaki ulaşımı da sağlıyor.

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