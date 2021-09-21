Sudan'da darbeciler gözaltına alındı

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup askerin darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiği, darbecilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı Sudan'da son durum? Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirerek halkı darbeye karşı koymaya çağırdı. Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı. Sudan resmi haber ajansı ise askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. "Devlet televizyonundan açıklama yapılması engellendi" Hükümetten yapılan yazılı açıklamada da Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı. Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi. Sudan basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Tümgeneral Abdulbaki Bekravi liderliğindeki bir grup subayın Sudan ordusunun zırhlı birliklerinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada girişimin başarısızlığa uğratıldığını söyledi. AA

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