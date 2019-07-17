Sudan'da geçiş dönemi için siyasi belge imzalandı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı arasında 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belge imzalandı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belge imzalandı. Sudan'da taraflar dün akşam birkaç günlük ertelemenin ardından ülkedeki siyasi krizi bitirecek nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkentte bir otelde yeniden bir araya geldi. Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat’ın himayesinde gerçekleştirilen toplantıya Askeri Geçiş Konseyi'nden Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu, Sözcü Şemseddin Kebbaşi İbrahim ile Genel Sekreter Defullah Hamid, muhalif liderlerden de Ömer ed-Digair, Babekir Faysal, İbrahim el-Emin ve Ahmet er-Rabi katıldı. Sabaha kadar süren uzun görüşmelerin ardından taraflar, siyasi belge adındaki maddelerde uzlaşı sağladı. Anlaşmaya askerden AGK Başkan Yardımcısı Dakalu, muhaliflerden ise Rabi imza attı. ÖDBG liderlerinden İbrahim el-Emin, burada yaptığı açıklamada, imzalanan ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin geçiş dönemindeki yönetim yapısıyla ilgili maddeleri içerdiğini söyledi ancak detay belirtmedi. Emin, nihai anlaşma hükmündeki anayasal belgenin ise cuma günü imzalanacağını kaydetti. AA

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