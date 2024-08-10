Sudan, kıtlıkla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan’daki insanların üçte ikisinin devam eden çatışma nedeniyle hastane veya doktora gidemediğini kaydetti.

Sudan için “acil önlem” çağrısı

Sudan çok zor şartlar altında ve unutulmuş durumda! Ghebreyesus, Nisan 2023’ten bu yana iç savaşın devam ettiği Sudan’daki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. “Sudan’daki insanların üçte ikisi devam eden çatışma nedeniyle hastane veya doktora gidemiyor.” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, ülkedeki binlerce kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu da kaydetti. Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Sudan’da kıtlıkla mücadele için BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik acil eylem çağrısını desteklediklerini kaydetti. AA

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