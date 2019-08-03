Suriye’de bir hava üssünde patlama

Suriye’nin Humus bölgesindeki Şayrat hava üssünde, kullanım tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında teknik hata nedeniyle patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Şayrat hava üssünde, kullanım tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında teknik hata nedeniyle meydana gelen patlamada birkaç kişi hayatını kaybetti” dendi. Şayrat üssü, 2017 yılında, Suriye yönetimini asılsız olarak sivillere yönelik kimyasal silah kullanmakla suçlayan ABD’nin hava saldırısına hedef olmuştu.



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