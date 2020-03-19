Suriye'de çatışma: 6 sivil öldü

Esed rejimi, kontrol etmekte zorlandığı Dera'da eski askeri muhaliflerle çatıştı, bölgede gerginlik sürüyor.

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin güneyinde kontrol etmekte zorlandığı Dera ilinde bir beldeye düzenlediği topçu saldırısında 3'ü çocuk, 6 sivil öldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yoğun saldırılar sonrası Temmuz 2018'de Rusya'nın dayattığı uzlaşıyla Esed rejiminin girdiği ve kontrol etmekte zorlandığı Dera'da, gerginlik sürüyor. Esed rejimi güçleri, dün Dera'nın batı kırsalında eski askeri muhaliflerin yaşadığı Celin beldesine girmeye çalıştı. Beldeden bunun üzerine ayrılan muhalif heyet bu olayı görüşecekleri rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda, 2 muhalif temsilci hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Bu olayın üzerine bölgedeki eski muhalifler de beldeye girmeye çalışan rejim askerleriyle çatıştı. Çatışmada 8 unsurunu kaybeden rejim güçler geri çekilerek, beldeye topçu saldırısı gerçekleştirdi. AA

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