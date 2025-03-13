Suriye’de işgal kalıcı olacak - İsrailli bakan: Trump’ı bize Tanrı gönderdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı’nda (Cebel eş-Şeyh) işgalin kalıcı olacağı mesajını tekrarlayarak, ordunun bunun için hazırlık yaptığını söyledi.

İsrailli bakan: Suriye yönetimi tanınmasın Cebel eş-Şeyh’i ziyaret eden ve burada İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Katz, İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarını işaret ederek “Süresiz olarak burada kalıyoruz” dedi. Katz, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekerek, İsrail’in güvenliğine ilişkin tehditler tespit ettiklerini savundu. *** İsrailli bakan: Trump’ı bize Tanrı gönderdi İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Gazze Şeridi’nde tek çözümün bölgenin “Filistinlilerden temizlenmesi” olduğunu iddia ederek, sürgün çağrısında bulundu. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinin Filistinlileri sürgün etme fikrine bağlılığını koruduğunu belirten Silman, “Tanrı bize mevcut ABD yönetimini gönderdi ve bize açıkça o toprakları (Gazze Şeridi) miras almamızın vaktinin geldiğini söylüyor” dedi. Silman, Gazze Şeridi’nde daha önce kurulan yasadışı İsrail yerleşim yerine atıfta bulunarak, “Hiç şüphe yok, Gush Atif geri dönecek” ifadelerini kullandı. AA

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