Suriye'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Suriye hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaya kararı aldı.

Şam yönetiminin aldığı karara göre, sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanacak. Yasağın kaç gün süreceğine dair bir açıklama ise yapılmadı. Suriye'de ilk koronavirüs vakası 22 Mart'ta tespit edilmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkeye yurt dışından gelen bir Suriye vatandaşında koronavirüs tanısı koyulduğunu, konuya ilişkin tüm tedbirlerin alındığını duyurmuştu.

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