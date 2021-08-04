Suriye'nin Dera ilindeki camiye saldırı düzenlendi

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera il merkezinde kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ndeki camiyi havan topuyla hedef aldı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar sürüyor. Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, rejim güçlerinin mahalleye gerçekleştirdiği saldırıda bir havan topu, öğle namazı kılındığı sırada Sa'd Bin Ebi Vakkas Camisi'ne isabet etti. Can kaybının yaşanmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, camide maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.