Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye ait mühimmatlar ele geçirildi

ÖSO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın eylem için gönderdiği füze ve patlayıcılar ele geçirdi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdu. ÖSO'ya bağlık güvenlik güçlerinin dikkatli araması sayesinde aracın yedek mazot deposunda 15 katyuşa füzesi ile 13 patlamaya hazır mıknatıslı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. YPG/PKK'nın terör eylemlerinde kullanmak için muhalif bölgelere patlayıcı taşımakla suçlanan kamyon şöförü, sorguya alındı. AA

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