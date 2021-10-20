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20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Suriye'ye dönen sığınmacılar baskı ve zulümle karşı karşıya'

20 Ekim 2021, Çarşamba 13:56
Lübnan ve Ürdün'den 2017-2021 arasında ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacıların, Beşşar Esed rejimi ve rejim bağlantılı milisler tarafından ciddi insan hakları ihlalleri ve zulümle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 72 sayfalık "Hayatlarımız Ölüm Gibi: Lübnan ve Ürdün'den Dönen Suriyeli Sığınmacılar" adlı raporunu yayımladı.

Suriye'nin dönüş için güvenli olmadığı vurgulanan raporda, geri dönen 65 kişi veya aile üyeleriyle görüşüldüğü belirtilerek, bunların arasında 21 tutuklama ve keyfi gözaltı, 13 işkence, 3 kaçırılma, 5 yargısız infaz, 17 zorla kaybolma ve 1 cinsel şiddet vakasının belgelendiği kaydedildi.

Ayrıca Suriye, Ürdün ve Lübnan'dan üç avukat, dört araştırmacı uzmanla görüşen HRW, rapor için STK'ler, Ürdün ve Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarıyla çalıştı.

HRW, Suriyeli sığınmacıların dönüşleriyle ilgili raporları gözden geçirerek, ilgili ulusal-uluslararası yasaları, kararnameleri, yönetmelikleri ve mutabakat zaptlarını analiz etti.

Raporda geri dönenlerin, çatışmaların büyük ölçüde yok ettiği ülkede hayatta kalmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ettiği aktarılarak, yaygın mülkiyet hakları ihlalleriyle diğer ekonomik zorluklar gibi birçok konunun sürdürülebilir geri dönüşü imkansız kıldığı vurgulandı.

Raporda, Lübnan ve Ürdün'den dönen sığınmacıların, rejimin güvenlik güçleri ve rejim destekli milislerce keyfi tutuklamalara, gözaltılara, işkence ve kötü muamelelere, zorla kaybolmalara ve yargısız infazlara maruz kaldığının belgelendiği ifade edildi.

Lübnan'dan Suriye'deki memleketi Kuneytra'ya dönen 38 yaşındaki bir kişi HRW'ye, "Güvenlik teşkilatlarının insanları terörize etmesi sona erene kadar Suriye'de kimse güvende olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin geri dönen sığınmacılara uluslararası koruma ve insani yardım sağlamakla görevli olduğu hatırlatılan raporda, tüm ülkelerin Suriye'ye zorla geri göndermeleri durdurmaları gerektiğinin altı çizildi.

Raporda mevcut bulgulara rağmen, pek çok ülkenin Suriye'ye geri dönüşü teşvik etmeye devam ettiği belirtilerek, Danimarka'nın, Şam ve Şam kırsalından gelenlerin "geçici koruma" statüsünü kaldırarak Avrupa Birliği içinde "tehlikeli emsal" oluşturduğuna işaret edildi.

AA

Etiketler: Suriye, sığınmacı, baskı, zulüm
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