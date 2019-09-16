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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Suriye Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı

16 Eylül 2019, Pazartesi 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Üçlü Zirve Toplantısı öncesi ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'ndeki Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz." dedi.

Astana Platformunun, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişim olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum. Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz. Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız. Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız. Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."

Ruhani: Suriye krizi sadece yollarla çözülebilir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır." dedi.

AA

Etiketler: Türkiye, İran, Rusya, Suriye
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