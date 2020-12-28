Suudi Arabistan’a giriş yasağı uzatıldı

Suudİ Arabistan, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türüne karşı aldığı tedbirleri bir hafta daha uzattığını açıkladı.

Buna göre ülke bir hafta daha yabancıların girişine kapalı olacak. Suudi Arabistan, 21 Aralık tarihinde ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla bütün girişleri durdurmuştu. VOA Türkçe’nin haberine göre Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kısıtlamanın bir hafta daha uzatıldığı belirtildi. Suudi Arabistan’a girişler yasak olmasına karşın ülkede bulunan yabancılar arzu ederlerse Suudi Arabistan’dan ayrılabiliyor. Suudi Arabistan salgının başından beri umre ve hac ziyaretlerine de izin vermiyor. Bu yıl sadece ülke içerisinde yaşayan kişilerin hac ve umre ziyareti yapmasına izin verildi.

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