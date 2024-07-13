Tacikistan’a “Yasaktan vazgeçin” çağrısı

MAZLUMDER Ankara Şube Başkan Yardımcısı Abdurrahman Ünlü “Tacikistan Cumhuriyeti Devletini başörtüsü yasağından acilen dönmeye, inançlara ve temel insan haklarına saygılı bir tutum içinde olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Tacikistan başörtüsünü yasakladı! Tacikistan’da son zamanlarda artan inanca yönelik baskıları, sokaklar dahil her yerde başörtüsünün yasaklanmasını ve dini bayram kutlamalarının kısıtlanmasını Ankara’da protesto edildi. Basın açıklamasını MAZLUMDER Ankara Şube Başkan Yardımcısı Abdurrahman Ünlü, tarafından okundu. Tacikistan Devleti’ni çağ dışı uygulamadan dönmeye davet ediyoruz diyerek açıklamasını başlayan Ünlü, “Basına yansıyan haberlere göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman imzası ile Tacikistan’da başörtüsü, türban ve İslami sembollerin yer aldığı kıyafetlerin kullanımı yasaklanmıştır. Halkının yüzde 99’unun Müslüman olduğu bir ülkede başörtüsünün ‘ülke kültürüne yabancı olduğu’ gerekçesiyle yasaklanması, üstelik bu karara uymayanların para cezası ile cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin kabulü temel hak ve özgürlüklerin açık ihlali olduğu gibi topluma ve ülkeye de hiçbir faydası yoktur. Pratikte toplumu ayrıştıran, inançlı insanları cezalandırmaktan başka bir işe yaramayan, Türkiye’deki 28 Şubat dönemi ve yaslarını çağrıştıran çağ dışı bu uygulaman bir an önce dönülmelidir.” dedi. Ankara - Sedat Serdar

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