"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2021 SALI - YIL: 52

Tansiyon günden güne yükseliyor: Myanmar'da son 24 saatte 51 kişi daha öldü

30 Mart 2021, Salı 09:36
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda son 24 saatte 51 kişinin daha öldüğü doğrulanırken toplam can kayıpları en az 510 olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu raporda kaydedildi.

27 Mart'tan bu yana meydana gelen can kayıpları arasında 14 çocuk ve sivil itaatsiz yapan bir polis memurunun da bulunduğu ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici öldü.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tansiyon günden güne yükseliyor: Myanmar'da son 24 saatte 51 kişi daha öldü

    Said Nursi'nin istibdada hiç tahammülü yok

    Küresel salgında son gelişmeler

    MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin duyuru

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgın tedbirlerine ilişkin yeni genelge

    'Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz'

    İzmir'de 'kontrollü' yıkılan bina yanındaki apartmanın üzerine çöktü

    58 şehir kırmızı oldu - Ramazan ayına ilişkin hangi kararlar alındı?

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu

    7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

    İngiltere’de normalleşmenin ilk adımı atıldı

    Myanmar'daki gösterilerde 8 kişi daha öldü

    AB yönetimi 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

    TFF'den yeni açıklama: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

    Süveyş Kanalı yeniden açıldı

    Suriye’nin kuzeyini kim neden vuruyor?

    200 işçi için 52 bin başvuru

    Sicili kabarık

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders alınmayacak mı?
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin papatyaları soluyor ve solduruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İkazlar niçin dikkate alınmaz?
    Cevher İLHAN

    “Tek şahıs yönetimi”
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Ali FERŞADOĞLU

    Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Musîbetin ikinci yılı
    Süleyman KÖSMENE

    Çin zulme, insanlık seyre devam mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.