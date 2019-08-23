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23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Tansiyon yükseldi: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı

23 Ağustos 2019, Cuma 18:44
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde meydana gelen patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri öldü.

İsrail makamlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah civarındaki Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınlarında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan İsraillilerden 17 yaşındaki genç kız Rina Shnerb öldü.

Açıklamada, olayda yaralanan diğer iki kişi, Shnerb'in babası ve erkek kardeşinin durumlarının da ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "terör saldırısı" olarak nitelenen olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

Filistin kaynakları, patlamada yaralanan İsraillilerin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden yerleşimciler olduğunu aktarmıştı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından yolları keserek Filistinlilere ait araçları taşladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus ile Havara beldesi arasındaki yolu kesen onlarca Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı.

İsrail güçleri de yerleşimcilerin Nablus etrafında toplanmasının ardından Havara ve Beyt Furik bölgesindeki yolları kapatarak Filistinlilere ait araçların geçişini engelledi.

İsrail makamlarından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğü, aynı aileden 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

AA

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