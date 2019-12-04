Trablus'ta silahlı saldırı

Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Merkezi'nden silah seslerinin yükseldiği bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi içinden silah sesleri geliyor. Başkanlık Konseyi korumaları ile merkezi basan silahlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı ve merkezin önünde zırhlı araçların bulunduğu ifade ediliyor. Gelişmelere ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı. AA

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