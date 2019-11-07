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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trump, azil soruşturmasına ve basına tepki gösterdi

07 Kasım 2019, Perşembe 20:08
ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen azil soruşturmasına ve ana akım medyaya Twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde attığı tweetlerde Washington Post gazetesinin dün gece yayımladığı ve Trump'ın Adalet Bakanı William Barr'dan basın toplantısı düzenleyerek azil soruşturmasında kendisinin suçsuz olduğunu söylemesini istediği yönündeki haberine tepki gösterdi.

Ukrayna görüşmesine ilişkin yayımlanan dökümün okunması gerektiğine işaret eden Trump, "Yalancı Washington Post, 'adı açıklanmayan' bir kaynağa dayandırarak düzmece bir haber yazıyor, böyle bir kaynak hiç yok. Adalet Bakanlığı zaten telefon görüşmesinde bir sorun olmadığını açıkladı. Bizim basın özgürlüğümüz yok." ifadesini kullandı.

Bidenlara ifade çağrısı

Washington Post'un haberinin "uydurma" olduğunu belirten Trump, Barr'dan hiçbir zaman bir basın toplantısı düzenlemesini istemediğini ifade etti.

Trump, "Sahte muhbirlerin avukatı hakkında geçen gece yayımlanan bilgiye dayanarak, azil düzmecesi bir an önce bitmeli." açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında da açıklamada bulunan Trump, "Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy 'Hunter Biden para kazanmak için ne yaptı?' demiş. Çok iyi bir soru. Hunter ve uykucu Joe Kongrede ifade vermeli." çağrısında bulundu.

"Azil sürecinin devam etmesine izin vermemeli"

Trump, Temsilciler Meclisinde azil soruşturması kapsamında gelecek hafta başlayacak kamuya açık oturumlar hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelecek hafta Temsilciler Meclisinde sahte oturumlar (mahkeme) olacağını duydum, onlar asla Trump'ın yanında olmayan ve diğer kişilerle konuşurken, ortada bir avukatım ya da yasal bir süreç yok. Bu süreç, (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, (Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam) Schiff 'in bana ve Cumhuriyetçi Parti'ye karşı çevirdiği bir dolap. Bu devam etmesine izin verilmemesi gereken bir cadı avı."

AA

Etiketler: Trump, azil, soruşturma, basın, tepki
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