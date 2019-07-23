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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

23 Temmuz 2019, Salı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı. Hamas ve İslami Cihad da İsrail’in yıkım kararına tepki gösterdi.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.Hamas’tan İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına dair yapılan yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail, toprağın asıl sahiplerini zorla yerlerinden ederek sistematik bir şekilde Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmek istiyor. Yıkma girişimi tüm boyutlarıyla bir etnik temizliktir” ifadelerine yer verildi.

İhlallerin dozu arttı

İsrail’in ABD’den aldığı destekle bu tür girişimlere yöneldiği ve Filistinlilere yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilen açıklamada,”İsrail ihlallerin dozunu yankıları konusunda uyardığımız Bahreyn Çalıştayı’ndan sonra ciddi şekilde artırmıştır. Ancak bu, Filistin halkının direnişini etkileyemeyecektir.”denildi. İslami Cihad Hareketi de yaptığı yazılı açıklamayla İsrail’e tepki gösterdi.Açıklamada,”İşgalci İsrail’in Kudüs’teki evleri yıkması, halkını yerinden etmesi, Filistin halkına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ihlaller (ABD Başkanı Donald) Trump’ın anlaşmasının (Yüzyılın Anlaşması), işgal ve normalleşme sürecinin doğrudan bir sonucudur.”ifadelerine yer verildi.

İsrail yıkıma başladı

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi’ne gelerek, Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir’deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle “güvenlik tehlikesi oluşturduğunu” iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran’a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Etiketler: ABD, Trump, İsrail, Doğu Kudüs, Filistin, Hamas, işgal
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