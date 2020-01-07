Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile dün İran konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman'ın dün Beyaz Saray'da İran konusunda bir görüşme yaptıkları bildirildi. Trump ile Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan bin Selman, isim zikretmeden İran ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti. Washington'a Trump ile görüşmeye Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatı üzerine geldiğini anımsatan Bakan Yardımcısı bin Selman, Trump'a ülkesinin mesajını getirdiğini aktardı. Halid bin Selman'ın paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu görüşmeye Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in yanı sıra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Victoria Coates'in de katıldığı görülüyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. Beyaz Saray, dünkü görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. AA

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.