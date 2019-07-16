Trump’tan bir skandal daha

ABD Başkanı Trump’tan Demokrat kadın Kongre üyelerine yönelik ‘ırkçı saldırı’ niteliği taşıyan ifadesinde, “Geldiğiniz yere geri dönün” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin kadın Demokrat üyelerini hedef alan Twitter mesajında kullandığı ifadeler nedeniyle ırkçılık yapmakla suçlandı. Trump, tweetinde ‘hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden kadın Kongre üyeleri’ ifadesini kullanıp ‘ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini’ söyledi. Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de ‘bu Kongre üyeleri için hızla ücretsiz seyahat ayarlamalarını yapmaktan memnuniyet duyacağını’ yazdı.ABD Başkanı Trump tweetlerinde eleştirdiği Kongre üyelerinin isimlerini vermedi.Ama Trump’la sıklıkla fikir ayrılığına girip izlediği siyasete karşı çıkan, tartışmaların odağında dört kadın Kongre üyesi var. Bu Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Kongre üyesi Ilhan Omar da çocuk yaşta ABD’ye taşındı.Ocasio-Cortez, New York Bronx’ta doğdu, Trump’ın doğduğu Queens hastanesine yaklaşık 19 km mesafede. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de sınır güvenliğiyle ilgili tartışmaya girdiği dört kadın Kongre üyesini ‘manga’ olarak tanımlamıştı.

‘Yabancı düşmanı, ırkçı’

Bu eleştirilere tepki gösteren Nancy Pelosi Trump’ı ‘yabancı düşmanlığı yapmakla’ suçladı. Kongre üyesi Tlaib, Trump’ın ‘görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini’ söyledi. Ocasio-Cortez de Twitter mesajında “Bizi seçen Amerika’yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz” dedi. Ilhan Omar da Trump’ın ‘beyaz milliyetçiliği körüklediğini’ belirtip ABD Başkanı için “gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan” ifadelerini kullandı. Pressley de Trump’ın tweetinin görüntüsünü paylaşıp “Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz” dedi. Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Trump’ın tweetleri için ‘ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı’ yazdı.Beto O’Rourke “Bu ırkçılık. Bu kadın Kongre üyeleri sizler kadar Amerikalı” dedi. Bernie Sanders da Trump’ı ırkçılıkla suçladı.

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Yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı

Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuşan bir yetkili, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Biriminin bugün 2 bin yasa dışı göçmeni hedef alacak şekilde baskınlarını başlattığını belirtti. Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve San Francisco’daki göçmenlere yönelik olduğunu belirten yetkili, New Orleans’daki baskınların da bölgede etkili olan Barry Tropikal Fırtınası nedeniyle ertelendiğini belirtti.Söz konusu baskınların yapılacağı haberinin ardından ABD’de başlayan tartışmalar ise hâlâ sürüyor. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktör Vekili Ken Cuccinelli, yaptığı açıklamada, baskınların hedefindeki kişilerin zaten hali hazırda yasa dışı emri almış kişiler olduğunu vurguladı.