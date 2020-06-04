Tunus’ta da camiler açıldı

Tunus’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, kafeler ve turistik yerleri açıldı.

Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, Tunus Belediye Başkanı Suad Abdurrahim ile Zeytune Camii’ne düzenlediği ziyaretin ardından burada yaptığı açıklamada, camilerin ibadete açılmasından önce Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildiğini belirterek, ibadet sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lebna el-Ceribi de toplu faaliyetlerin yapıldığı salonların da aşamalı olarak açılacağını ve 14 Haziran’a kadar söz konusu mekânların yaklaşık yüzde 50’sinin açılmış olacağını ifade etti. AA

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