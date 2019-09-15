Tunus'ta gözler seçim sonuçlarına çevrildi

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı yarışında iki isim öne çıkıyor Tunus seçim tarihinde bir ilk Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi 18.00'de sona erdi. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, bir saat önceki verilere göre, oy verme işlemine katılım oranını yüzde 35 olarak açıklamıştı. Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görülmüştü. Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde, 24 aday yarışıyor. Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. AA

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