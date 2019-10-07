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Tunus'ta seçim sonuçları belli oldu

07 Ekim 2019, Pazartesi 10:23
Tunus'ta sandık çıkış anketine göre Nahda Hareketi oyların yüzde 17,5'ini alarak seçimin galibi olurken, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin partisi yüzde 15,6 ile seçimi ikinci sırada yer aldı.

Tunus'ta bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketleri Nahda Hareketi'nin birinci olduğunu gösterdi.

Sigma Konsey isimli kamuoyu araştırma şirketinin yayınladığı ankete göre Nahda Hareketi yüzde 17,5 ile birinci, Tunus'un Kalbi Partisi yüzde 15,6 ile ikinci sırada geldi.

Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Konseyi (YSK), ülke içindeki yaklaşık 7 milyon seçmenin sadece yüzde 41,32'sinin sandığa gittiğini açıkladı.

Konseyin açıkladığı rakamlara göre, 217 sandalyeli parlamentoda Nahda Hareketi 40, Tunus'un Kalbi 33, Onur Koalisyonu 18, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi 16, Halk Hareketi Partisi 15, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali yanlısı Abir Musi liderliğindeki Özgür Anayasa Partisi 14, Demokratik Akım Partisi 14 ve bağımsız aday Ülfe Terras Rambourg tarafından kurulan Tunus Yaşamı 5 milletvekili çıkaracak.

Tunus Alternatif Partisi 3 milletvekili, Tunus'un son seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nida Tunus ise sadece 1 milletvekili çıkartabilecek.

İki parti de zaferini ilan etti

Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi ve Nahda Hareketi zaferini ilan etti.

Tunus'un Kalbi Partisi, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir saat içinde, seçimleri birinci sırada tamamladıklarını öne sürdü. Partinin açıklamasında sonuçların nasıl elde edildiğine ilişkin bir detay verilmedi.

Nahda Hareketi de benzer şekilde, ilk sonuçlara göre, hareketin parlamento seçimlerinde lider olduğunu açıkladı. Hareketin Sözcüsü İmad el-Hmiri, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, "sandık çıkış anketleri ve hareketin sandık müşahitlerinden topladığı sonuçlara göre partilerinin önde gittiğini" söyledi.

İki partinin genel merkezinde de destekçileri kutlama yapmaya başladı. Hmiri, nihai sonuçların YSK tarafından açıklanacağını vurguladı.

Gannuşi: Nahda açık bir zafer kazandı

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, partisinin dün gerçekleştirilen seçimlerde açık bir zafer kazandığını söyledi.

Gannuşi, parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından partinin başkent Tunus'taki genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. 

"Nahda, açık bir zafer kazandı." diyen Gannuşi, gelecek dönemde kendilerini ekonomik ve sosyal bakımdan büyük sıkıntıların beklediğini ifade etti.

Gannuşi, söz konusu zorluklarla tek bir partinin mücadele etmesinin mümkün olmadığını bu nedenle kuracakları hükümetin "ortaklık hükümeti" olacağını belirtti ve bu ortaklık konusunda kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı. 

Tunus'ta dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketine göre Nahda Hareketi yüzde 17,5 ile birinci, Tunus'un Kalbi Partisi yüzde 15,6 ile ikinci sırada yer almıştı.

AA

Etiketler: tunus
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