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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Türk Kızılayı Tel Abyad'da yardım malzemesi dağıttı

22 Ekim 2019, Salı 18:03
Türk Kızılay tarafından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünün tamamlandığı bildirildi.

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünü tamamladı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde insani yardımların devam ettiği, uzun süredir gıdaya ve hijyen malzemelerine ulaşmakta zorluk yaşayan Suriyelilerin, Türkiye’den gelen yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Tel Abyad, yardım, malzeme
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