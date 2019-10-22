Türk Kızılayı Tel Abyad'da yardım malzemesi dağıttı

Türk Kızılay tarafından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünün tamamlandığı bildirildi.

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemesi dağıtımının üçüncüsünü tamamladı. Kızılaydan yapılan açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde insani yardımların devam ettiği, uzun süredir gıdaya ve hijyen malzemelerine ulaşmakta zorluk yaşayan Suriyelilerin, Türkiye’den gelen yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtildi. AA

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