"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türk Konseyi İsrail'i kınadı

13 Mayıs 2021, Perşembe
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarında sivillere karşı silahlı ve orantısız güç kullanmasını kınadı.

Amreyev, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ramazan boyunca meydana gelen olaylardan ve Kudüs-ü Şerif'in dokunulmazlığının ihlal edilmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

"Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum Filistinli sivillere karşı İsrail kuvvetlerinin silahlı ve orantısız güç kullanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullanan Amreyev, İsrail yönetimini, durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi ve sivillere yönelik saldırıların ve Müslümanların kutsal mekanlarına silahla girilmesinin ivedilikle durdurulması için gerekli önlemleri almaya davet etti.

Amreyev, "Uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkelerinin ihlalinin devam etmesi, bölgede güvenlik ve istikrarı baltalayacak, masum insanların vefat edenlere neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Amreyev, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında vefat edenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 305'e çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tribündeki Filistin bayraklarını kaldıran yönetime Celtic taraftarlarından tepki

    'Kudüs'te ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır'

    Türk Konseyi İsrail'i kınadı

    16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı... 65 Filistinli şehit oldu, 365 yaralı var!

    Netanyahu ABD'ye teşekkür etti

    İl il Bayram namazı saatleri

    '17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

    14'ü çocuk, 5'i kadın: İsrail'in saldırılarında Şehit sayısı 56'ya yükseldi!

    İsrail Savunma Bakanı: Saldırılar devam edecek

    Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

    UCM Başsavcısı: Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz

    Soylu: Şampiyonluk kutlamaları kapanmadan sonra yapılmalı

    Myanmarlı protestoculardan Filistin'e destek

    İngiltere Başbakanı'ndan İsrail ve Filistin'e 'gerilimi düşürün' çağrısı

    Ruhani, Mısır ve Ürdün'ü 'İsrail'e karşı sessiz kalmakla' suçladı

    CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TEBRİK VE DUYURU
    Genel

    İl il Bayram namazı saatleri
    Genel

    Online Bayramlaşmaya davetlisiniz
    Genel

    Netanyahu ABD'ye teşekkür etti
    Genel

    16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı... 65 Filistinli şehit oldu, 365 yaralı var!
    Genel

    Tribündeki Filistin bayraklarını kaldıran yönetime Celtic taraftarlarından tepki
    Genel

    'Kudüs'te ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır'
    Genel

    Burak Yılmaz'ın golü nisan ayının en iyisi seçildi
    Genel

    Türk Konseyi İsrail'i kınadı
    Genel

    İsrail'e bir tepki de ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.