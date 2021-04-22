Türkiye, Ahıska Türklerinin yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),Ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri arasındaki yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.
Kırgızistan'da her yıl Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, "Beklenen sensin" sloganıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini sürdürdü. Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'un da bulunduğu gönüllüler, un, pirinç, şeker, yağ ve makarnadan oluşan yardımları sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
AA