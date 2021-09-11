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12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Türkiye dünyaya örnek oluyor

11 Eylül 2021, Cumartesi 21:00
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ FİLİPPO GRANDİ, “TÜRKİYE’YE İHTİYACI OLAN BÜTÜN İNSANLARA KORUMA SAĞLAMA KARARLILIĞINDAN, NASIL EV SAHİPLİĞİ YAPILACAĞINI GÖSTERMESİYLE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR” DEDİ.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Grandi’nin Türkiye’ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, “BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti’ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü.” denildi. Türkiye’nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi’nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye’yi övdüğü vurgulandı. Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çi-zerek, “Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle de dünyaya örnek oluyor.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye destek verin”

Türkİye’dekİ mültecilere yasal çalışma fırsatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama da dahil ulusal sağlık hizmetlerine de erişim sağladığını hatırlatan Grandi, “Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir.” çağrısı yaptı.

 

AA

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