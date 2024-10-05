Türkiye Filistin için yürüyecek

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60’tan fazla şehirde düzenlenecek yürüyüşlerde, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

Gazze’ye destek içeren döviz ve pankartların yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarının taşınacağı eylemlere, çeşitli meslek grupları destek verecek. Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mahitapoğlu, İsrail’in 1948’de Filistin’de başlattığı saldırılarını 7 Ekim 2023’te daha da artırarak farklı bir noktaya taşıdığını söyledi. Mahitapoğlu, “Tüm Anadolu şehirlerinde 6 Ekim için Filistin’e destek yürüyüşleri kararı alındı. Şu anda Anadolu Filistin Dayanışma Platformu olarak netleşen 60 ilimiz var. 81 ili kuşatacak eylemler için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 6 Ekim’de 81 ilde Filistin’e destek, İsrail ve destekçilerine lanet protestoları, yürüyüşleri, mitinglerini yapacağız” ifadelerini kullandı. AA

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