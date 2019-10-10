Türkiye genelinde camilerde Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki camilerde Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Üzüm, namazın ardından yaptığı açıklamada, tüm müminlerin "Hazreti Muhammed'in (asm) ordusu Mehmetçikler" için dua ettiğini söyledi.

Milyarlarca insanın duaya katıldığını belirten Üzüm, "Biz de Selimiye Camisi'nde Edirnemizde, bu fetih yurdunda, İstanbul'u fetheden bu şehirde dua ettik. Dualarımıza her sabah namazı öncesi devam edeceğiz. Fetih surelerini okuyoruz. Cenabıhak Fetih Suresi'nde fethi müjdeliyor. Bu fetihlerimiz kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden İl Müftü Vekili İhsan Yeğen'e cemaat eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da operasyonda görev yapan Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu.

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Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'nde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Sabah namazı öncesi camideki din görevlileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Okunan surenin ardından namaz için camiye gelen cemaat, ellerini semaya açarak harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

Mersin

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Konuş Camisi'nde sabah namazı öncesi İmam Hatip Abdullah Ay tarafından Fetih suresi okundu, dua edildi.

Ay, ettiği duada, ''Yarabbim, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ve yapmış olduğumuz dualar hürmetine vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Mehmetçik'imize Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler ihsan eyle, onları he türlü kazalardan, belalardan ve müsibetlerden koru yarabbim.'' ifadelerini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de Enver-ul Hamit Camisi'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih suresi okundu.

Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.

Adana

Merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Fetih suresi okundu ve dualar edildi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olabilmesi için edilen duaların ardından sabah namazı kılındı.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik.

Namaz sonrasında gençler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmeye devam etti.

Kilis

Kilis'te de Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi.

Kent merkezindeki Kayabaş Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, vatandaşlar Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına eşlik etti.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.

Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.

İzmir

İzmir'de Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsün'de hafızlar ve öğrenciler tarafından Fetih suresi okunup dua edildi.

Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu 'nun da katılımıyla kampüsteki Tanınmış Mescidi'nde sabah namazı kılındı. Ardından Hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut Fetih suresi okudu. Ardından Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı dua ettirdi.

Erzurum

Erzurum'da vatandaşlar sabah namazında şanlı Türk ordusunun harekatta başarılı olması ve desteğini göstermek için Lalapaşa Camisi'nde buluştu.

Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.

Ardahan

Ardahan'da vatandaşlar sabaha namazında merkez camisinde buluştu ve Fetih Suresi okundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazı öncesinde şanlı Türk ordusunun başarılı olması ve harekata destek amacıyla merkez camisinde buluştu.

Sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Erzincan

Erzincan'da harekata destek için kentteki 584 camide Fetih Suresi okunup dua edildi.

Kızılay Camisi'nde okunan Fetih Suresinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin sabah namazının kıldırıp dua etti.

Kars

Kars'taki camilerde de vatandaşlar sabah namazında bir araya gelerek harekata destek vermek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua etti.

Vatandaşlardan Murat Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah camilere gelerek askerlere dua ettiklerini söyledi.