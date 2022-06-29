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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzalarının ardından NATO'dan ilk açıklama

29 Haziran 2022, Çarşamba
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 'Üçlü Muhtıra' imzalandı: Muhtırada neler yer alıyor?

 

Muhtıra hakkında açıklamada bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın yolunu açmak üzere Türkiye ile mutabakata varıldığını, imzalanan muhtıranın Türkiye'nin silah ihracatı ve terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermesi için yapıldığını söyledi.

Hiçbir NATO müttefikinin PKK dahil olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini belirten Stoltenberg, üç ülkenin terörle iş birliğini güçlendirmek için anlaştığını, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı destekleyeceğini kaydetti.

Stoltenberg, "Bu çerçevede Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ olarak tarif edilen örgüte destek vermeyecek." dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ulusal yasalarını değiştireceğini, PKK faaliyetlerine karşı önlem alacağını ve suçluların iadesi konusunda Türkiye ile anlaşacağını, bunların karşılığında Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğini destekleyeceğini ifade etti.

Davet kararı yarın

İsveç ve Finlandiya'nın yarınki zirve toplantısında NATO'ya davet edilip edilmeyeceği sorulan Stoltenberg, "Yarın müttefik ülke liderleri İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet etmek üzere karar alacak. Bu zirvenin ardından Finlandiya ve İsveç üyeliğe davet edilmiş ülkeler olacak." dedi.

Stoltenberg, ardından tüm üye ülkelerin meclislerinde onay süreci bulunduğunu hatırlattı.

Muhtıranın Türkiye'nin satın almak istediği F-16 uçakları meselesini içerip içermediği sorulan Stoltenberg, üzerinde uzlaşılan "muhtıranın herhangi bir silaha atıfta bulunmadığını" vurguladı.

Ne zaman üye olacaklar?

İki ülkenin ne zaman üye olabileceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bunun NATO tarihindeki en hızlı süreç olacağını belirtti.

Stoltenberg, "Ancak bunun ne zaman olacağı 30 ülkenin meclislerinde alınacak kararlara bağlı." dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç liderlerinin henüz üye olmadıkları için yarınki NATO Zirvesinde sadece ortaklarla yapılacak oturuma katılacaklarını bildirdi.

AA

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