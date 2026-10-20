Ulus 27’nin kapıları ihlâsla açıldı

Ankara’daki Ulus 27’de hanımlara yönelik yeni buluşma mekânı açıldı. Programda ihlâs ve şahs-ı manevînin hizmetteki yeri anlatıldı.

Ankara’da, Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri’nin makamına yakın konumda bulunan Ulus 27’de hanımlara yönelik buluşma mekânının açılışı gerçekleştirildi. Risale-i Nur hizmetlerinin başlangıcında önemli bir yere sahip olan mekândaki program, Fatma Yaşar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Selma Açıkel’in Kur’ân-ı Kerîm tilavetinin ardından, Ulus 27’nin tarihî ve manevî önemini anlatan sinevizyon gösterimi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kahvaltı ikramının ardından Esma Nur Adıbelli, “İhlâsla Birleşmek, Şahs-ı Maneviyle Güçlenmek” başlıklı semineriyle hanımlara hitap etti. Adıbelli, konuşmasında İhlâs Risalesi’nin temel düsturlarını ele aldı. Ulus 27, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatından sonra Nur talebelerinin önemli buluşma ve hizmet merkezlerinden biri hâline gelen tarihî bir mekandır. Günün anlamlı hatırası Ulus 27’nin geçmişten bugüne uzanan hizmet yolculuğuna da değinilen programda, bu mübarek mekânın hanımların iman ve Kur’ân hizmetlerine katkı sunacak bir merkez hâline gelmesinin büyük bir nimet ve şükür vesilesi olduğu ifade edildi. Yoğun katılımın olduğu program, uhuvvet ve muhabbetin hâkim olduğu samimi bir atmosferde gerçekleşti. Günün hatırası olarak katılanlara ulus 27 hatırası yazılı anahtarlıklar hediye edildi. ANKARA / YENİ ASYA - MERYEM İLHAN

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