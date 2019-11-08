Türkiye, NATO’da kilit

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin’de Körber Vakfı’nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin askerî olarak Avrupa’yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO’nun önemine dikkati çekti. Stoltenberg, “Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa’yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler” ifadesini kullandı. İttifak üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını NATO’nun talep ettiği düzeye getirmelerini isteyen Stoltenberg, Almanya’nın savunma harcamalarını ABD’ye iyilik olsun diye değil aksine kendi güvenliğini sağlama noktasında arttırması gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada da, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtmişti. AA

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