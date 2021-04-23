Türkiye’nin desteğini almak Mısır’ın menfaatine

TBMM’NİN, MISIR VE LİBYA İLE DOSTLUK GRUPLARI KURMA GİRİŞİMİNİ DEĞERLENDİREN RUS UZMAN SOTNİKOV, ANKARA-KAHİRE VE ANKARA-TRABLUS İLİŞKİLERİNİ GENEL OLARAK İYİ BİR GELECEĞİN BEKLEDİĞİNİ BELİRTTİ.

AKP’nin, Mısır ve Libya ile dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Sputnik’in haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dostluk gruplarının, parlamenter diplomasinin en önemli ayağı olarak birçok alanda ortak girişimlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacağını söyledi. Daha önce Ankara ve Kahire, 7 yılı aşkın bir süre devam eden “soğuma” döneminin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatma yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiya Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Doç. Vladimir Sotnikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye-Mısır ve Türkiye-Libya ilişkilerini genel olarak iyi bir gelecek beklediğini düşünüyorum. Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılması ile ilgili Libya ile 2019’da emsali olmayan bir anlaşma imzaladı. Mısır yönünde de temasların kurulması anlamında bazı ilerlemeler gözlemleniyor. Anladığım kadarıyla Kahire, Ankara’nın ilişkileri normalleştirme girişimlerine hoşgörüyle yaklaşıyor. Özellikle Kahire, Libya politikası kapsamında, Ankara’nın desteğini arıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi bir asker ve görünüşe bakılırsa Türkiye ile yakınlaşma olasılığını, Libya askeri stratejisi açısından değerlendiriyor. Bilindiği gibi özellikle Libya’nın batısında Türkiye’nin askeri ve politik etkisi oldukça büyük.”