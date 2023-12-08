"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Türkiye yalnızlaştı

08 Aralık 2023, Cuma 12:36
AP Türkiye Raportörü Amor, “Dış politikada agresif tonun bırakılmasını, demokrasiye dönülmesini istiyoruz. Mevcut pozisyonu dış politikada Türkiye’yi yalnızlaştırıyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul’daki temaslarının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) binasında basın toplantısı düzenledi. Amor toplantıda, Türkiye’deki hak ihlallerine dair gözlemlerini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin AB ile müzakere istiyorsa insan haklarına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Amor, Türkiye-AB ilişkilerinin hala kırılgan olduğunu ifade etti. AB’ye üyelik sürecinin özünü insan hakları ve hukukun üstünlüğünün oluşturduğuna dikkat çeken Amor, bu konuda olumlu bir değişim olmadığını ve eksikler bulunduğunu söyledi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun Türkiye’deki gazetecilik ve temel haklar konusundaki sorusu üzerine konuşan AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye’nin kendi anayasasını ve hukukunu kendisinin uygulaması gerektiğini, bunun AB’nin empoze etmek istediği bir husus olmadığını söyledi. Amor, “AB’nin istediği, Türkiye’nin anayasasını ve hukukunu kendisinin uygulaması, bunu empoze etmek değil” dedi.

AİHM kararlar mutlaka uygulanmalı

AP Türkiye Raportörü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın halen hapiste olduğunu da hatırlattı ve AİHM kararına uyulması gerektiğini söyledi. Amor, “Osman Kavala, Vaclav Havel ödülü aldı. Bu sözünü ettiğim ödül, Sayın Kavala’nın insani alandaki hayırseverliğine dair; fakat iki AİHM kararına rağmen cezaevinde tutulduğunu göstermesi açısından da son derece önemli. Türkiye’deki otoriteler, AİHM kararının yanlış olduğunu düşünseler dahi Sayın Kavala, Demirtaş örneğinde olduğu gibi bu kişilerin halen tehlikeli olduğunu düşünüyorsa söyleyebilirler, yine de ‘AİHM kararı nedeniyle bırakıyoruz’ demeliler. Türkiye’nin AİHM kararına uymaması sıkıntılar yaratıyor. Türkiye AİHM kararlarını mutlaka uygulamalı. AİHM kararına uymaması Türkiye’yi güvenilmez gösteriyor. Dış politikada agresif tonun bırakılmasını, demokrasiye dönülmesini istiyoruz. Mevcut pozisyonu dış politikada Türkiye’yi yalnızlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Rehberi AP’nin raporu olacak

VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin kullandığı dil nedeniyle uluslararası alanda yalnızlaştığını ifade eden Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin mevcut tavrı nedeniyle tek dostu olarak Azerbaycan’ın kaldığını söyledi. Amor, konuşmasında Türkiye’nin uluslararası alanda agresif ve tehditkar bir dil ve ton kullanmaktan kaçınmasının aslen kolay olacağını dile getirdi ve bunun yapılması gerektiğine işaret etti. Amor, “Türkiye, AB’ye girmekle ilgili sürece dahil olmak istiyorsa bu hususu dikkatlice çözmeli” ifadelerini kullandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye raporundan da bahseden AP Türkiye Daimi Raportörü Amor, raporun kaleme alınma amacının, ilişkilerin sürdürülebilir olması olduğunu aktardı. Raporun Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için yazılmadığını kaydeden Amor, “Eğer Türkiye AB’ye iyi bir komşu olmak istiyorsa rehber Borrell’in raporu. Eğer AB üyesi olmak istiyorsa, rehberi AP’nin raporu olacak” diye konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz Ereğli'de kaybolan 7 kişilik mürettebatı arama çalışmaları 20. gününde

    G7: Gazze’de acil eyleme ihtiyaç var

    Türkiye yalnızlaştı

    Tenceresi boş milyonları düşünen kimse yok

    Ramazan iftarı UNESCO listesinde

    KYK yurdunda yine asansör kazası

    Yeneroğlu: Hukuksuzluk devam ediyor

    İktidar harcıyor, vatandaş ödüyor

    Büyüme durdu, daralma geliyor

    Hatay Özel Afet Bölgesi ilan edilsin

    Yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı

    ABD: Gazze'nin yeniden işgalini desteklemiyoruz

    Gazze’nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı

    Filistin özgür değilse G. Afrika tutsaktır

    "Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı"

    "ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığından büyük üzüntü duyuyoruz"

    Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

    Belçika'dan Gazze'ye ilk insani yardım

    Pasifik'teki ada ülkesi olan Vanuatu'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet boşluğu ve Demokrat misyon
    Mikail YAPRAK

    “Ölüm sekeratı uyandırmadan uyan!”
    Risale-i Nur'dan

    Musibetler karşısında “ahirete iman” nefes aldırır
    Cevher İLHAN

    İsrail’e lojistik destek!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ne oluyor buna?”, neler oluyor bana!?
    İbrahim Aktaşcı

    Şâh mat mı, çat pat mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Arka plândaki seyahat notları (2)
    Hasan ŞEN

    Bir hatıra ve Üstad’ın nuraniyet sırrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.