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26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

26 Mart 2022, Cumartesi 10:10
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü, bu çerçevede Ukrayna ordusunun Rus güçlerini büyük kayıplara uğrattığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sonucunda son 24 saatte 170 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmalarda aralarında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın da bulunduğu Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531 sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiğini vurguladı.

İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.

Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Ukrayna, Rus askeri, askeri araç, imha
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