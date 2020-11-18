Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle 256 ölüm daha

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 496 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 570 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı Ukrayna'da ölü sayısı 256 artışla 10 bin 112 oldu ve günlük en yüksek ölüm gerçekleşti. Virüse yakalanan 1668 kişinin hastaneye kaldırılırken, iyileşen sayısı ise 8 bin 96 artarak 300 bin 79'ye ulaştı. Ülkede 14 Kasım'da 12 bin 524 kişide virüs görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı yaşanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.