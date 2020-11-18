Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle 256 ölüm daha

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 496 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 570 bin 153'e çıktı.
Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı Ukrayna'da ölü sayısı 256 artışla 10 bin 112 oldu ve günlük en yüksek ölüm gerçekleşti.
Virüse yakalanan 1668 kişinin hastaneye kaldırılırken, iyileşen sayısı ise 8 bin 96 artarak 300 bin 79'ye ulaştı.
Ülkede 14 Kasım'da 12 bin 524 kişide virüs görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı yaşanmıştı.
AA