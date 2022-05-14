Ukrayna'dan Rus kayıplarına ilişkin açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta ölen Rus asker sayısının 27 bini geçtiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-14 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 200 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 163 helikopter, 1218 tank, 2 bin 934 zırhlı araç, 551 top, 195 roketatar ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 2 bin 59 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 411 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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