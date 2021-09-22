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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanına suikast girişimi

22 Eylül 2021, Çarşamba 18:56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Sergey Şefir'in içinde bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki köyü civarında Şefir'in içinde bulunduğu araca hareket halindeyken otomatik silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada aracın şoförünün ağır yaralandığı saldırıdan Şefir'in yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay sonrası açıklama yapan Şefir, suikast girişiminin kendisine yönelik olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna Devlet Başkanı, suikast, danışman
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