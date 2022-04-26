Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusu 22 bin 100 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. AA

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