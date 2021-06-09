"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ukrayna ile Rusya arasında forma krizi

09 Haziran 2021, Çarşamba 09:06
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURO 2020) özel bir formayla katılacaklarını açıkladı.

Bölünmez vatanın simgesi olarak tüm şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetti.

Zaharova ayrıca, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.

AA

Etiketler: Ukrayna, Rusya, kriz, forma
Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Ukrayna ile Rusya arasında forma krizi

    ABD, 61 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti

    Myanmar'daki çatışmalarda 100 bin kişi yerinden oldu

    Müslümanlar, yanınızdayız

    Çılgın projelerle tabiat katlediliyor

    Esnaf: Perişanız

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

    Tapulu arazilere gasp

    Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

    Tuz Gölü küçülüyor

    Son 24 saatte 6 bin 609 vaka daha

    BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacak

    Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

    Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

    BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

    Bosna Kasabı'nın müebbet hapis cezası onandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her yerde seçim isteyeceğim

    Seferberlik başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Prof. Dr. Hüseyin Uzun

    “La havle vela kuvvete” duâsının Allah’a iltica ve itimat makamı
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Genel

    Müslümanlar, yanınızdayız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.