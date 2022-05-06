"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan ortak adım

06 Mayıs 2022, Cuma 12:42
Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Gostomel kentinde bulunan Antonov Havalimanı'nda imza töreni düzenlendi.

Törene, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Estonya İçişleri Bakanı Kristian Jaan, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ve Letonya İçişleri Bakanı Marija Golubeva katıldı.

Monastırskiy, burada yaptığı açıklamada, imzaladıkları bildirinin önemine işaret ederek, "Bu bildiri, Rus askerlerinin işlediği savaş suçlarının soruşturulması, mayın temizleme, yurt dışındaki Ukrayna göçmenlerinin korunması, yaralı askerlerin tedavisi gibi konuları içeriyor." dedi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen "Antonov An-225 Mriya"nın enkazının olduğu yerde bulunduklarına dikkati çeken Monastırskiy, "Burası benim için özel. Çünkü savaş başlamadan 2 gün öncesi bu havalimanını ziyaret etmiştim. 'Mriya'yı bizden aldılar ancak umudumuz asla bizden alınmaz." şeklinde konuştu.

Monastırskiy, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı İnsani Mayın Temizleme Uluslararası Koordinasyon Merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı.

"Kiev'in zaferi kazanana kadar yanında olacağız"

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski de Ukrayna halkını desteklediklerini belirterek, "Rus saldırılarının başlamasından itibaren Ukrayna'nın yanındayız ve Kiev'in zafer kazanana kadar yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Letonya İçişleri Bakanı Golubeva ise Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek, "Rusya, girdikleri yerlerde yıkımlar bırakıyor, sivilleri öldürüyor, altyapıyı yok ediyor." dedi.

Ukrayna'nın demokrasi ve özgürlüğü için mücadele ettiğine işaret eden Golubeva, Ukrayna halkına destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören sonrası, Antonov Havalimanı'ndaki çatışmalarda yer alan askerlere ödül verildi.

AA

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan ortak adım

    AB ve BM'den İsrail'in insanlık dışı yeni skandal kararına tepki

    Ukrayna'da 3 bin 280 sivil öldü, 12,8 milyon kişi yerinden edildi

    Sudan'da askeri yönetim protesto edildi: 1 kişi öldü

    Gizemli hepatit vakası Panama’da da görüldü

    Tuzla'da karbondioksit zehirlenmesi: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

    'Akıllı telefon ve tabletleri çocukları susturmak için asla kullanmayın'

    Hamaseti bırak enflasyona bak

    40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

    Putin, Bennett'ten özür diledi

    Dünya Sağlık Örgütü: 15 milyon ölüm Kovid-19 ile bağlantılı

    Hafta sonu da serin ve yağışlı geçecek

    Erdoğan - Macron görüşmesinde hangi konular öne çıktı?

    Son 24 saatte 11 kişi vefat etti, 1253 kişinin testi pozitif çıktı

    'Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine ABD istihbaratı yardım ediyor'

    İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

    İlaç yokluğu alarm veriyor

    Türkiye hızla yoksullaşıyor

    Gıdada 3 haneye gidiyoruz

    Her gün zarar ediyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sığınmacı krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam-ı Âzam Ebû Hanife
    Ali FERŞADOĞLU

    “Trabzonlu hemşehrin olarak sana küskünüz!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Çatışma ve iktidar...
    Risale-i Nur'dan

    Baharın her günü bayram hükmünde
    Orhan Ali YILMAZ

    “Şüphe”den, “Maznûn” istifade eder...
    Genel

    Hamaseti bırak enflasyona bak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.