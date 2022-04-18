Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 167 uçak, 147 helikopter, 790 tank, 2 bin 41 zırhlı araç, 381 top, 130 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1487 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 155 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. AA

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