Uluslararası sağlık desteğinin kesildi: İdlib'de binlerce sivil mağdur!

Uluslararası yardım kuruluşlarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki 18 hastaneye sağladığı yardımları kesmesinin ardından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği siviller, hastane hizmetlerinden mahrum kaldı.

11. yılındaki iç savaş boyunca yüzlerce hastane, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırısına uğradı. Bu saldırılarda yüzlerce sağlık çalışanı vefat etti, birçok sağlık merkezi hizmet veremez hale geldi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yönlendirmesiyle sağlık alanında yardım yapan kuruluşların desteğini kesmesinin ardından ise İdlib'de sağlık sistemi durma noktasına geldi.

Halihazırda yeterince hastane, sağlık merkezi ve ilaç bulunmayan İdlib'de, desteklerin kesilmesinin ardından on binlerce sivil, hastane hizmetlerinden mahrum kaldı.

Sağlık çalışanları ve bölge halkı, hastaların mağdur edilmemesi için desteğin devam ederek hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Yardım kuruluşlarına çağrı

Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güneyindeki Maaratunnuman ilçesindeki saldırılarıyla göç ettirdiği Ahmet Ebu Hüseyin, insanların yoksul olduğunu, özel doktorlarda muayene olup ilaç satın alacak parasının olmadığını söyledi.

İdlib'deki hastanelere maddi desteğini durduran yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Ebu Hüseyin, "Zorla yerinden edilen sivillerin durumunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor." dedi.

Ebu Hüseyin, hastanelerin, insanların büyük acılarını dindirdiğini belirterek, "Havalar soğuk. Olumsuz kış şartlarında çadırda yaşayan insanların çilesi yetmezmiş gibi hastaneler de kapanıyor." ifadelerini kullandı.

"Hastalanınca nereye gideceğiz?"

Maaratunnuman'dan göç ederek Endelus kampına sığınan Fatma Hariri de tedavi oldukları hastanelerin kapandığını dile getirdi.

Özel hastaneye gidecek parasının olmadığını vurgulayan Fatma Hariri, "Elimizde olan her şeyi kaybettik, ne yapacağız bilmiyorum. Biz hastalanınca nereye gideceğiz? Umarım hastaneler tekrar desteklenir." diye konuştu.

Uluslararası yardım kuruluşlarının hastanelere sağladığı fonu kesmesi sonucunda hastanelerin hizmete kapandığını belirten Muhammed Adnan da "Diğer hastaneler çok uzak. İnsanların ulaşım ücretini karşılayacak parası dahi yok. Hastanelerin desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İdlib Sağlık Müdürü Salim Abden, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarının İdlib'de 18 hastaneye yönelik maddi ve lojistik desteğini kestiğini söyleyerek, sağlık sektörünün çökme riskiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana sağlık tesislerine toplam 753 kez saldırı düzenledi.