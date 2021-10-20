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21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

UNICEF: 10 bin çocuk öldü ya da sakat kaldı

20 Ekim 2021, Çarşamba 21:46
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de iç savaşın başladığı 2015’ten bu yana çatışmalarda ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının 10 bini aştığını bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM’nin Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen’deki insanî krizde gelinen son durumu değerlendirdi. Euronews’in haberine göre, ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde yaptığı gözlemlerde çok sayıda çocuğun zor durumda olduğuna şahitlik ettiğini belirten Elder, “Gittiğim bölgelerde çocuk doktorları, öğretmenler ve hemşirelerle görüştüm. Bana anlattıkları hikâyeler, ülkenin tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu yansıtıyordu.” dedi.

5 çocuktan 4’ü insani yardıma muhtaç

Yemen’deki son duruma ilişkin istatistiklere değinen Elder, “Her 5 çocuktan 4’ü insanî yardıma muhtaç durumda ve bu rakam 11 milyondan fazla çocuğa tekabül ediyor. 400 bin çocuk, aşırı yetersiz beslenme altında. 2 milyondan fazla çocuk eğitim alamıyor ve 4 milyon çocuğun okuldan ayrılma riski var. Öğretmenlerin üçte ikisi, yani 170 bin kişi son 4 yıldır düzenli maaş alamıyor. 1,7 milyon çocuk, çatışmalardan ötürü yerinden edildi. Aralarında 8,5 milyon çocuğun olduğu 15 milyon sivil, içme suyu, temizlik ve hijyen gibi imkânlara ulaşamıyor.” ifadesini kullandı. Şimdiye kadar vefat eden ve yaralanan çocuk sayısıyla Yemen’in “utanılası bir dönüm noktasına” girdiğini vurgulayan Elder, “İç savaşın başladığı Mart 2015’ten bu yana öldürülen veya sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti. Bu rakam, günde 4 çocuğa tekabül ediyor.” şeklinde konuştu.

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