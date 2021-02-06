Uygurların hak nöbeti sürüyor

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgede, Çin’de baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle dünyaya seslerini duyurmak amacıyla nöbet tutuyor.

Uygurlar, Ankara’da emniyet güçlerince elçilik binasına epey uzak bir noktadaki parkta, barikatlar içerisinde durmalarına izin verilmesiyle protesto eylemlerini sürdürüyor. Türkiye siyasetinde ise, muhalefet partileri tarafından “insan hakları” ve “milliyetçilik” bağlamında iktidar cephesi AKP–MHP’ye yönelik “Çin’in baskısına karşın Uygurlar’a sahip çıkmama” eleştirisi yapılıyor. Muhalefet, Türkiye’nin Çin’in Sinovac şirketinden CoronaVac aşısı ithal etmesi çerçevesince “iktidarca aşı karşılığında Uygurlar sorununu görmezden gelme pazarlığı yürütüldüğü” iddiasını da dile getiriyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, muhalefet partileri temsilcileri, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik protesto eylemi yürüten Uygurlar’a destek ziyaretlerinde bulunuyor

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