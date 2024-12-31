Vahşet karşısında dünya aciz

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze’de sivillerin ölüm ve işkenceden korunması noktasında gösterilen uluslararası acziyete ve sessizliğe tepki gösterdi.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını en sert şekilde kınayarak, Gazze’de işlenen suçların “en çirkin” hâle ulaştığını belirtti.

Arap Birliği’nin X hesabında yayımlanan açıklama göre Ebu Gayt, Kemal Advan Hastanesinin İsrail güçlerince haftalarca kuşatıldıktan sonra hedef alınmasına tepki gösterdi. İsrail’in, sağlık kurumunu “tahliye etmesini ve yakmasını” en sert şekilde kınayan Ebu Gayt, hastane ve personeline yönelik saldırıları, “insanlık dışı” olarak nitelendirerek, savaş hukukuyla ilgili tüm uluslararası normların çiğnendiğini belirtti.

İşlenen suçlar en çirkin hâle geldi

Ebu Gayt, Gazze’de yaşananlar karşısındaki tepkisizliğin vicdanlarda gerçek bir utanç hâline geldiğini kaydederek, “Çocukların donarak, sağlıkçıların yanarak öldüğü Gazze’de, işlenen suçlar en çirkin hâle geldi” ifadesini kullandı. Ebu Gayt ayrıca Gazze’de sivillerin ölüm ve işkenceden korunması noktasında gösterilen uluslararası acziyet ve sessizliğin, uluslararası insancıl hukuk sisteminin çökmesine neden olacağını” vurguladı. İstanbul - aa

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UNICEF: Çocuklar savaş ve şiddet kurbanı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılında dünyada yaşanan silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisinin rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. VOA Türkçe’nin haberine göre yetkililer, günümüzde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek sayıda çatışmanın yaşandığını belirterek “Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk silahlı çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Dünyada silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan çocuklarının oranı, 90’lı yıllarda yaklaşık yüzde 10 iken bugün neredeyse yüzde 19’a çıkarak iki katına yükseldi. 2023 yılı sonu itibariyle 47,2 milyon çocuk, çatışma ve şiddet nedeniyle yerinden edildi” dedi.

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